Jazmín Pinedo brilla con outfit verde militar para las tardes de calor

Jazmín Pinedo siempre se mantiene al día con las últimas tendencias de moda por lo que analizar sus outfits siempre será un buen ejercicio para saber qué prendas comenzaremos a ver con más frecuencia esta temporada de primavera-verano.

Con la llegada de la época del calor los vestidos con estampados floreados están volviendo con fuerza, pero otro elemento de moda con el que seguramente nos toparemos más a menudo con las biker shorts. ¿La razón? Este híbrido entre leggigns y shorts es perfecto para crear looks casuales, cómodos y relajados.

Y la conductora de “Esto es guerra” nos confirma que también podemos apuntar a crear looks con un toque más estiloso con esta prenda. En este outfit la popular “chinita” nos presenta un outfit monocromático verde militar.

La combinación es sencilla, pero efectiva, para lograrlo solo necesitamos una blusa de mangas anchas y un poco oversized. A este elemento le agregaremos las biker shorts en un mismo color pues los outfits de un solo color están muy en tendencia.

Ahora para darle un plus al look podemos ponerle una correa a la altura de la cintura para crear un contraste y afinar nuestra figura. Asimismo, no olvidemos el valor agregado que le dan los accesorios a cualquier estilismo.

Para personalizar el look usaremos unos aretes de aro XL, un collar con caída -si el escote fuera más abierto entonces usaríamos uno tipo gargantilla- y unas pulseras pequeñas doradas. Y si te encanta el denim Jazmín Pinedo también nos muestra una opción encantadora con un conjunto de jean. ¿Y tú wapa con qué look te quedas?