Darlene Rosas impresiona con un osado look con biker shorts y sastre

Los biker shorts vuelven a pisar con fuerza esta temporada y ello nos confirma que no solo se trata de una moda pasajera pues gracias a su comodidad y versatilidad son ideales para llevarlas en diversos looks. Y aunque el más común sea el athleisure también podemos añadirle un toque más elegante.

Así lo demostró Darlene Rosas, quien se encuentra actualmente en New York, al emplear un look totalmente innovador para marcar la diferencia al lucir los biker shorts con mucho estilo.

Y es que esta prenda, aunque se vea bastante cómoda y cool, puede no resultar muy favorecedor en algunos looks. Por ejemplo, no es muy recomendable llevarlos con sandalias con correa -en su lugar es mejor usar mules- y tampoco lo es con botines tipo calcetín-mucho mejor si lo llevamos con zapatillas y medias-.

Asimismo, es preferible evitar modelos demasiado cortos o demasiado largos por lo que si queremos utilizar esta prenda resulta más preferible buscar shorts que alcancen la mitad del muslo pues pueden dar la sensación de unas piernas más cortas y rellenas de lo que realmente son.

En este caso Darlene Rosas aplica muy bien las recomendaciones que las expertas en moda sugieren para no fallar al utilizar las biker shorts en todo tipo de look. Y es que no solamente se pueden usar para una versión deportiva sino también más formal.

Por ello la ex chica reality no duda en agregarle un saco de sastre a su look total black el cual redondeó con unos sneakers blancos. Asimismo, le puso su toque personal con unas gafas de sol que calzaron perfecto con su style. ¿Y tú wapa te animas a incluir las biker shorts en tus looks?