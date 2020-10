Luciana Fuster marca tendencia de primavera con outfit total pink

Luciana Fuster es una de las integrantes del reality “Esto es guerra” (EGG) que tiene claro cuáles son las tendencias que se vienen con fuerza esta temporada de primavera.

Al revisar las redes sociales podemos constatar que los tonos pasteles siguen ocupando el primer lugar dentro de las preferencias de muchas famosas peruanas como Flavia Laos o Tefa Loza.

La conductora de “Onda cero” tampoco es ajena a esta corriente y con su última postal nos confirmó que el rosa pastel se ha puesto más trendy que nunca.

Y si bien los vestidos van apareciendo de a pocos en nuestro radar de moda, los conjuntos monocromáticos de onda athleisure todavía se mantendrán en la palestra de opciones predilectas para mantener un estilismo cómodo y chic a la vez.

Resulta que la tendencia comfy llegó a nuestras vidas gracias a la cuarentena y promete quedarse por mucho más tiempo para apropiarse de la conocida frase “lo que es moda no incomoda”.

Así Luciana Fuster confirma este precepto al llevar un conjunto de prendas de estilo deportivo, pero con un toque fashionista. Para comenzar los joggers, que ya desplazaron por mucho a los buzos, prenda que nos permite tener mayor movilidad, seguido de las zapatillas, son piezas clave para no sacrificar nuestra comodidad con tal de vernos más a la moda.

Ahora para darle un upgrade a su look la joven modelo empleó un saco de sastre con un top debajo que le dieron un toque elegante. Ahora, ¿qué otro detalle podemos agregarle si no queremos que se vea un look muy relajado? Accesorios. Sí, nunca olvides que un collar, una pulsera o un anillo pueden marcar gran diferencia en tus estilismos. Los tiempos van cambiando y si amas el estilo comfy ahora las tendencias van de tu lado.