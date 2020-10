Alejandra Baigorria abraza la primavera con armonioso outfit pastel

Alejandra Baigorria tiene un estilo de moda moderno y fresco que la ha llevado a convertirse en un importante referente fashionista para muchas personas de nuestro país.

Los outfits que la chica reality ha modelado en el pasado, han llamado la atención de nuestro radar de moda. Y es que a través de sus looks, pudimos darnos cuenta de su vena fashionista y conocimiento sobre a las últimas tendencias del momento.

Un ejemplo de ello es uno de los más recientes atuendos que Alejandra Baigorria compartió en Instagram. La empresaria lució un outfit conformado por una falda de jean oscura y una polera lila con mariposas para disfrutar plenamente de la primavera. Para acompañar su atuendo, Alejandra usó unos botines estilo caterpillar del mismo tono de su top, para tener un look más armonioso.

El atuendo de Alejandra Baigorria fue un acierto total para la temporada pues incluyó un balance de prendas que la mantuvieron fresca pero no completamente desabrigada. Además, las botas estilo caterpillar (que hicieron match con todo su look) y los colores pasteles están en plena tendencia, hecho que le dio a su outfit un look fresco, moderno y trendy.