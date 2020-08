Gigi Mitre reaparece con pícaro look que tiene de protagonista a las pañoletas

Gigi Mitre es una conocida conductora de televisión que se ganó el cariño del público gracias a su pícara y sencilla personalidad, evidenciada cuando estaba frente a las cámaras en el programa ‘Válgame Dios’ junto con Rodrigo González.

Desde su salida de la televisión, Gigi Mitre ha dedicado su tiempo en aspectos más personales de su vida, los cuales ocasionalmente comparte con sus seguidores de Instagram. Es justamente en esta plataforma donde podemos observar su lado más fashion.

Si bien la conductora de TV no parece inclinarse tanto a la moda como otras famosas peruanas, sí tiene un estilo propio con el que a veces experimenta y se atreve con nuevos looks. Un claro ejemplo de ello es su más reciente actividad; y es que Gigi Mitre ha decidido darle una oportunidad a las bandanas como accesorio para darle una dosis de frescura a sus outfits.

Sus últimos posts muestran cómo en tiempos de pandemia, Gigi ha incorporado bandanas (o pañoletas) de diferentes colores dentro de sus outfits para darles mayor atractivo y de paso, mantener su cabello ordenado. La ventaja de las bandanas es que son un accesorio muy versátil que podemos usar para crear nuevos peinados, de elemento en nuestros atuendos o incluso como un cubrebocas improvisado.

En este caso, Gigi Mitre decidió usarlas como un 'cap' encima de su cabeza de manera tradicional, pero no es la única famosa peruana que recientemente ha incorporado estas piezas en su look. Andrea San Martín también compartió las fotos de un peinado improvisado que hizo con pañoletas básicas, demostrándonos que este accesorio no solo funciona en todas las estaciones, sino que se adapta al estilo de cada una.