Laura Huarcayo apuesta por las pañoletas para un refrescante cambio de look

Cuando mencionamos a Laura Huarcayo, de inmediato la mayoría piensa en su sedosa y radiante melena rubia. Y es que con el paso de los años, este elemento se ha convertido en el sello de belleza de la conductora de televisión.

Las que han visto a Laura Huarcayo, sabrán que ella lleva el cabello suelto y con ligeras ondas de medios a puntas, muy a menudo, de hecho es su peinado ‘go to’. No obstante, hay momentos donde la empresaria decide cambiar de look y probar algo distinto, como el look con un accesorio que lució hace poco.

Laura Huarcayo apostó por una mascada rosada con estampado y acabado de seda para un nuevo cambio de look. La tv host dobló su pañoleta y la colocó en su cabello como si fuera una vincha gruesa para conseguir un peinado de estilo bohemio que además de despejar su rostro, le dieron un aspecto más dulce, stylish y fresco.

Cabe resaltar que Laura Huarcayo no es la única famosa peruana que ha cambiado de look con un peinado diferente que tiene como protagonista un accesorio. Recientemente, Andrea San Martín también apostó por un recogido que decoró con pañoletas de colores, demostrándonos que este look no es exclusivo para épocas de calor, sino que también se puede usar en invierno.

Así, Laura Huarcayo nos demuestra su lado más fashionista y que siempre está dispuesta a cambiar de look para probar nuevos estilos que la hagan lucir espectacular.