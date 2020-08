Karla Tarazona derrocha estilo y elegancia con sofisticado outfit de traje glam

Karla Tarazona es una conocida presentadora de televisión que utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores fragmentos de su vida, así como los gustos que tiene.

Al observar su perfil de Instagram, podemos ver que a Karla Tarazona es una de las famosas peruanas que tiene una afinidad por la moda, pues a menudo comparte imágenes de sus nuevos outfits o de sus sesiones fotográficas. Este fue el caso de una de sus más recientes publicaciones.

La animadora causó una ola de suspiros entre sus seguidores al revelar el resultado de una sesión de fotos en la que lució un sofisticado outfit conformado por un traje oscuro. “La elegancia y el estilo se manifiestan no sólo con una foto, sino con la actitud”, escribió Karla Tarazona al pie de sus selfies.

Para acompañar su traje negro, Karla Tarazona utilizó un sobrero clásico del mismo color, un maquillaje glam intenso para darle color a su look y el toque brillante vino a manos de sus aretes largos de flores con brillos plateados. La modelo logró encontrar un balance ideal entre todos los elementos de su outfit, hecho que le dio un look sexy, sofisticado y poderoso que no pudimos evitar relacionar con la cantante Olga Tañón.

El sombrero y traje negro, así como el maquillaje llamativo son elementos que forman parte del look característico de Olga Tañón que con el tiempo ha logrado convertirse en su staple look. No obstante, si bien el conjunto de Karla Tarazona tenía un aire al estilo clásico de la puertorriqueña, la peruana logró incorporar su esencia única ¡y adueñarse de este look que la hizo lucir fenomenal!