Karla Tarazona: “Todo lo que tengo me lo gané yo. Me caí y levanté solita”

Karla Tarazona tiene 37 años y tres hijos, se ha enamorado dos veces, pero no la ha dejado de creer en el amor. Asimismo, recalcó que no está en búsqueda de un marido ‘ni pal gusto ni pal gasto’. La artista entiende que ya no tiene tiempo para ‘juerga’, llegó a la madurez gracias a las lecciones que la vida le ha puesto en el camino.

La conductora de radio habló con el diario Trome y contó a pesar de haber tenido dos experiencias que la abatieron, sigue creyendo en el amor.

“Sigo pensando que no todos son iguales. Elegí mal, sí, pero de los golpes aprendí. Ahora, más madura, cambió mi forma de pensar, pero no me niego al amor, algún día aparecerá como puede que no. Eso no me roba el sueño”, manifestó al conocido medio.

Para la actriz cómica lo más importante es que cómo se va a llevar con sus hijos con una posible pareja. “(…) Primero se chequea y cuando estés re re recontra segura das el siguiente paso. Pero todo toma su tiempo, no quiero que me pase lo de antes, así que esperaría bastante”.

Se equivocó dos veces, pero no pierde la fe en el amor

Karla Tarazona estuvo casada con el cantante Leonard León y mantuvo una relación con Christian Domínguez, pero ella entiende que, si piso dos veces mal, ya aprendió la lección.

Karla Tarazona y sus nuevos proyectos

La conductora y empresaria reveló que tiene un proyecto en manos del cual no habla mucho, porque calladita avanza más seguro lo que si contó que estará muy feliz por lograr que quería.

“Callada avanza muchísimo. Todo lo que tengo me lo gané yo. Me caí y levanté solita, y no busco marido ‘ni pal gasto ni pal gusto’”, recalcó.