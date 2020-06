Kylie y Kendall Jenner anuncian su primera colaboración de maquillaje [FOTOS]

y Jenner ha hecho de su firma de cosméticos un must para los fans del reality ‘Keeping Up With The Kardashians’ ya que en el pasado, ha colaborado con casi todas sus hermanas, excepto Kendall Jenner. Ahora eso estaría a punto de cambiar.

En una de sus más recientes apariciones en el show de Ellen Degeneres, la modelo reveló la razón por la cual hasta la fecha no había colaborado con Kylie Cosmetics, y era porque ella ya tenía un contrato con otra marca de maquillaje. Sin embargo, ahora que ya no hay obstáculo alguno, la colección ya está en camino.

Fue así como Kylie tomó su cuenta de Instagram para compartir imágenes y videos del collab. Podemos ver que la colección consiste de 7 cosméticos, una paleta con sombras variadas, labiales, barras de contour, iluminador y rubor, un lip kit, polvo translúcido y un producto en gel para conseguir el look clásico de Kendall Jenner.

La colaboración saldrá a la venta este viernes 26 a través de la página oficial de Kylie Cosmetics y según lo que dijo Kendall, esta colección será de lo más top porque a comparación de sus otras hermanas. “Realmente lo haremos en grande porque soy su misma sangre”. Para más información de los productos no olvides seguir las cuentas de Kylie y su compañía.