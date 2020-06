Thalía estrena look 'bombshell' con outfit de látex en video con Leslie Shaw

Thalía cambia de look constantemente y no ha dejado que el paso de los años la haga sentir menos sexy. De hecho, a sus 48 años, la mexicana sigue utilizando atrevidos atuendos que resaltan su figura.

Este fue el caso del más reciente outfit que Thalía compartió en su cuenta de Instagram. Se trató de la combinación que usó para el video musical de la canción 'Estoy soltera', que interpretó junto a Leslie Shaw y Farina.

"Nadie que me estrese, nadie que me siga. Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida", escribió Thalía en el pie de la foto donde mostraba su flamante y sensual outfit. Un vestido rojo de látex con corsé para enfatizar su delgada figura y para acompañarlo, fishnets y stilettos negros en la parte posterior.

Todos los elementos del outfit de Thalía (fishnets, látex, corsé, stilettos y el color rojo) ayudaron a darle a la cantante un look completo de ‘bombshell’ que encaja perfecto con la estética y actitud empoderada que ella, Leslie Shaw y Farina muestran en el video que ya cuenta con más de 5 millones de vistas en Youtube.

'Estoy soltera' video musical

Aquí te dejamos el video del más reciente single de Thalía, Leslie Shaw y Faria.