¿Qué mensaje esconden los outfits de Leslie Shaw y Thalia en su último videoclip?

Leslie Shaw y Thalía son tendencia en Perú luego de presentar el videoclip de Estoy Soltera que ya acumula más de dos millones reproducciones en Youtube en tan solo dos días de estreno. Y más allá de la letra y el ritmo pegajoso de la canción hay otro aspecto que nos llamó particularmente la atención: sus outfits.

Como sabemos en toda producción musical la elección de la vestimenta es una parte fundamental que los directores y productores no pueden pasar por alto para mantener la estética. Pero, también, los diversos looks que utilizan los cantantes son utilizados para enviar potentes mensajes.

Dentro de la industria de la música urbana muchas artistas latinas se abren paso con fuerza en la escena musical y una de ellas es Leslie Shaw. El videoclip arranca con un plano general y ángulo contrapicado en el que la intérprete de 'La faldita' luce imponente con un look que podría catalogarse masculino.

¿Cómo fue el outfit de Leslie Shaw?

Leslie Shaw aparece con un pantalón de traje gris, una gabardina de tejido y una camiseta que va a juego con el abrigo. Y un detalle que le devuelve el toque femenino son los botines blancos que casi pasan desapercibidos pues es la siguiente toma la cantante se desprende de algunas prendas. Su look se redondea con unas gafas cuadradas transparentes y un corsé que resalta su figura

Con estas primeras imágenes podemos notar una clara de intención de reivindicar lo femenino por encima de lo masculino, en el que Leslie no requiere de ello para sentirse una mujer empoderada. Después la autora de 'No me acuerdo' irrumpe en el video con un glamoroso vestido de látex rojo mientras está sentada en un trono, tal como una reina.

En adelante Thalía y Leslie Shaw se muestran mucho más sensuales y atrevidas, primero, con prendas de noche, en el caso de la mexicana un corsét negro y unas panties de igual color, y luego con unos vestidos brillantes con plumas, lentejuelas y pedrería.

Un tipo de vestuario al que ambas cantantes están acostumbradas a lucir en sus videos, pero, que, en esta ocasión cobran especial relevancia pues potencian a las figuras femeninas de esta producción que ha sido dirigida por otra mujer, Katherine Diaz Gonzalez, y que demuestran a través de sus outfits que las mujeres pueden vestirse como más les guste, ya sean de corte masculino o femenino. Lo importante es el estilo y la actitud con que uno lo haga.