Thalía luce nuevo estilo de cabello y presenta la nueva tendencia en peinados

Thalía sabe cómo declarar una nueva tendencia, y recientemente parece haberos introducido al próximo peinado que causará furor en el mundo de la belleza. ¿Adivinas de qué estilo se trata?

No es otro que el cabello lacio suelto, con una raya al medio y de acabado ‘sleek’. Y es que si bien la cuarentena ha hecho que las melenas onduladas protagonicen looks naturales inspirados en estilos ‘shag’, permanentes o más casuales, también están los casos de las mujeres que dejaron crecer sus melenas lacias y nos han presentado looks XL que van de maravilla con este acabado liso.

Como recordamos, Thalía suele llevar su cabello estilizado en ondas o en peinados con quebradas, pero ahora ha decidido darle un giro a su melena y llevarla con un efecto lacio y pulcro que enmarca mejor su rostro.

Otra de las ventajas de llevar el cabello liso es que es más fácil de manejar y de estilizar. Y si llevas ese efecto ‘sleek’ como Thalía u otras celebridades como Kylie Jenner el frizz y la humedad no serán una preocupación, ¡todo eso sin mencionar el brillo espectacular que el look ‘planchado’ te dará!