Thalia enloquece a fans con su último look al natural

Thalía , quien ha estrenado recientemente un nuevo videclip junto a Leslie Shaw, nos ha develado sus outfits predilectos para permanecer en casa. Y es que desde que inició la cuarentena la mayor parte de personas hemos preferido utilizar ropas sueltas y cómodas.

Pero, no solo ello, también hemos optado por hacer a un lado el maquillaje la mayor parte del tiempo. Y la cantante mexicana ha mostrado que sabe muy de estilismos a pesar de llevar un estilo bastante casual desde su natal México.

En Instagram Thalía, quien ya tiene acostumbrados a sus fans a mantenerlos al tanto de sus actividades, compartió una foto en la que lució un look bastante sport con una playera sencilla. No obstante, lo que destacó fue su prominente cabellera ondulada.

Un estilo de cabello al que su hija Sabrina Sakaë Mottola también se ha apuntado, aunque con un nuevo corte de cabello XS que reduce considerablemente su melena. Sabemos que cuando comenzó el confinamiento diversas celebridades no se pudieron resistir ante la tentación de cortar su pelo y parece que su hija tampoco fue la excepción.

Así la actriz recordada por su papel de María la del barrio continúa compartiendo su faceta más casual, pero sin perder su estilo. No obstante, también se da tiempo para crear outfits un poco más elaborados y promocionar su nueva línea de maquillaje Viva en el que destaca un labial rojo intenso capaz de añadirle color y vida a cualquier look. ¿Y tú con cuál de sus looks te quedas?