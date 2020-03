Tres trucos para usar bermudas y alargar tus piernas si eres petite

Muchas veces pensamos que existen prendas que no son para nosotras, simplemente porque no van de acuerdo con nuestro tipo de cuerpo. Esto tiene mucho de verdad en el mundo de la moda, pero también existen mitos que pueden ser derrumbados de forma muy sencilla. Por ejemplo, que las chicas bajitas no deben usar bermudas. Eso no es tan cierto.

Las prendas conocidas como bermudas pueden hacer ver todavía más bajas a las chicas que, de por sí, son cortas de estatura, sin embargo las redes sociales de las más influyentes cultoras de la moda nos han dejado en claro que sí existen trucos para poder usar bermudas con el más correcto estilo sin hacernos perder centímetros de altura.

Hay que tener en claro algunos aspectos, como que la moda puede fácilmente sacarle la vuelta a situaciones que parecen ser reglas establecidas. También tengamos en cuenta que prendas como los bermudas, que tienen la facultad de caer directamente sobre las rodillas, cortan –de forma visual- la pierna por la mitad. Por eso existen estos 3 trucos para que ese no sea un problema:

1. Las botas escondidas debajo de los bermudas: todo del mismo color

Este truco implicará que se cree un look continuo que alargará tu silueta debido a que lo monocromático tiene este efecto visual. En la semana de la moda en Milan, algunas asistentes fueron más allá y crearon un estilo espectacular, ya que combinaron sus bermudas con botas altas por la rodilla del mismo color. Así nuestras piernas lucen mucho más largas. Este outfit parece ideal para ir a la oficina, ¿no?

2. Usa zapatos puntiagudos sin correas

No todas nosotras tenemos el privilegio de vivir en lugares con el clima aparente para el uso de botas altas, es más hasta podría verse algo ridículo usarlas si estamos en una ciudad donde el sol es la constante a lo largo del año. Por eso otra gran opción es combinar los bermudas con la parte de arriba y completar el outfit con zapatos puntiagudos (pumps) sin correas en los tobillos. Este calzada dará un efecto visual estupendo: la línea de nuestras piernas se alargarán a la vista de los demás.

3. El espectacular abrigo abierto que llega a los tobillos

Muchas veces nuestras ganar por usar esos bermudas que tanto nos gustan pueda hacer que nos apresuremos al momento de combinar nuestras prendas, es necesario detenernos a pensar un rato. Otro gran truco es contrarrestar el efecto de las piernas cortas y nada mejor que utilizando un abrigo ligero y abierto que llegue hasta los tobillos. Esto estiliza la figura con un efecto que podría calzar perfecto con un par de sandalias, por ejemplo de color piel.

Así que ya lo sabes wapa, lucir esos bermudas de tus sueños sí es posible y no importa si eres baja, ya que la moda nos permite contrarrestar y crear efectos visuales alucinantes.