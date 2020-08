Perro se quiebra en llanto al ver que su dueña es gritoneada por su mamá | VIDEO

La comunidad de Tik Tok fue testigo del gran amor y consideración que tiene una perrita llamada Luna por su dueña Valeria Vadillo, quien es muy activa en dicha red social.

La mascota fue víctima de una broma en un video viral que su dueña estaba realizando para sus tres mil seguidores en Tik Tok.

En el video se puede escuchar cómo la madre de la joven le grita a su hija, un hecho que la perra Lunita no pudo soportar y empezó a llorar.

Sin embargo, la mamá de Valeria le empezó a explicar que no la estaba regañando a ella y cómo si la perrita entendiera lo que le estaba hablando, se paró y puso su cabecita en la mano de la señora.

En el video publicado en Tik Tok dice: "Luna sufre cuando mi mamá me regaña jajaja". Miles de personas dejaron emotivos comentarios para la perrita Luna.

"Su lagrimita me rompió el corazón", "Valeria pórtate bien para que la niña no llore", "Quiero abrazarla", "Valeria no te rías, no ves que está llorando", escribieron en Tik Tok.

Cabe mencionar, que la perra de raza Chihuahua es protagonista en varios clips virales en Tik Tok, algunas veces ha actuado de reina y otras de una mascota 'juerguera'.

