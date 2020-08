Reyna, la perrita que fue golpeada con un ladrillo por su ex-dueña ahora tiene nuevo hogar

"La he golpeado con el ladrillo dos veces, la he golpeado porque le dije que no mordiera mi zapatilla nuevecita y lo mordió, por eso a mi me llenó de colera y le hice eso", dijo July Gómez Garamendi, exdueña de la perrita Reyna, a la policía cuando fueron a su casa ubicada en Ayacucho.

Este terrible hecho sucedió a fines de julio. Gracias al apoyo de la valerosa Gessika Gonzáles, presidenta de la Asociación Protectora de Animales Peludos en Apuros de Ayacucho, lograron rescatar con vida a la indefensa perra Reyna.

Más de 20 mil personas mostraron preocupación y se indignaron por el maltrato animal que padeció el animalito hembra.

"El dolor de esta pequeña, atacada por su propia dueña, nos enfrenta nuevamente con lo aberrante. Por mucho que nos espante, los animales sufren y su vida se apaga entre diversas formas de maltrato", mencionó Gessika.

"Se necesita una ley más drástica. No cualquier ley, pero sobretodo, se necesita HACER CUMPLIR LA LEY", pidió la defensora de animales en Ayacucho.

La perrita Reyna recibió tratamiento veterinario, ya que tenía una fractura en el cráneo, sin embargo, no necesitó una cirugía. También, había perdido la estabilidad para sostenerse de pie.

La exdueña fue denunciada por maltrato animal

Asimismo, la mujer que cometió el cruel acto contra Reyna fue denunciada. "Mañana temprano acudiré a la comisaría a ver si ya pasaron el caso a la fiscalía", contó Gessika a Wapa.pe.

Todo el pueblo ayacuchano se solidarizó con el caso de la perrita Reyna. Incluso, la familia Calcin Colquehuanca le hizo un regalo a la mascota rescatada.

"Un hermoso regalo hecho con mucho amor para nuestra pequeña símbolo de lucha contra el maltrato animal en Ayacucho. ¡Muchas gracias!", mencionó la presidenta de Peludos en Apuros.

Del mismo modo, Gessika Gonzáles pidió a las lectoras de Wapa.pe que no guarden silencio cuando sean testigo de un caso de maltrato animal en cualquier parte de nuestro país.

"Si son testigos de un caso de maltrato, no se queden callados, hacerlo los vuelve cómplices. Denunciemos y seamos la voz de quienes no tienen. Bajo ninguna circunstancia permitamos actos de violencia contra los animales, pues el maltratador no se quedará allí, luego agredirá a mujeres, niños y a cualquier otro indefenso", remarcó.

Un nuevo comienzo para Reyna

Esta historia de lucha contra el maltrato conmovió a la familia Solórzano Rodríguez, quienes decidieron darle una segunda oportunidad de vida a la perrita y demostrarle que sí se puede ser feliz y amada.

Wapa, la perrita Reyna se fue feliz con su nueva familia y el gran cariño que le tiene su nueva dueña se ve reflejado en las fotografías que se volvieron viral en Facebook.

Video del maltrato animal de la perrita Reyna

¡Atención! Las imágenes de este video de la pobre perrita pueden herir suceptibilidades.

