Comerciante se apiada y deja que perrito coma las croquetas que vende | VIDEO

Los perros que viven en las calles sufren de hambre y frío este invierno tras la emergencia sanitaria en Perú, ya que estos amiguitos ya no encuentran a algunas personas que los alimentaban antes de la cuarentena por coronavirus.

Sin embargo, hay personas maravillosas como el comerciante Carlos Augusto Salome, quien dejó a un perro sin hogar que comiera las croquetas que vende en su bodega ubicada en Lima.

De acuerdo a la publicación compartida en Facebook, no sería la primera vez que permite que un animalito llene su pancita durante la pandemia por COVID-19.

"Otro perrito aprovechando el descuido pero no hay problema, no creo que me vaya a la quiebra por brindarle un poquito de comida", escribió el vendedor Carlos en Facebook.

Este noble hombre vive en Lima y el gran amor que tiene por los indefensos animales fue aplaudido por miles de internautas en redes sociales. La tierna fotografía obtuvo más de cuatro mil interacciones.

"Siempre me pasa en la tienda y me hago el loco", "Muchas bendiciones, gracias por dejarlos comer", "Que bueno hermano que le hayas permitido que coma un poco de comidita", "Dios te bendiga y te recompense", escribieron en Facebook.

Wapa, muchos usuarios le dieron hermosas palabras al valeroso peruano y esperan que su negocio en Lima prospere más por el gran corazón que tiene por los animalitos.