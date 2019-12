Famosos peruanos se unen en campaña "Más luces, menos ruido" para cuidar a las mascotas

A dos días de celebrar la Navidad 2019 con la familia y amigos, algunos artistas peruanos, veterinarios y rescatistas de la Fundación Rayito se unieron para fomentar el cuidado de las mascotas durante las fiestas de fin de año a través de un video que se compartió en Facebook.

"Queremos pedir a todas las personas que puedan compartir este vídeo, no solo por los animales ,también por él medio ambiente, adultos mayores, bebés, autistas,síndrome de down, síndrome de Tourette, asperger y más. Seamos empáticos con nuestro prójimo y estas fiestas sean más luces y menos ruido. ¡Únete tu también y dile no a la pirotecnia!", nos mencionó la presidenta del refugio, Fabiola Alegre a la revista Wapa.

Por ello, un equipo de famosos peruanos como Karla Tarazona, Merly Morello, Cielo Torres y otros artistas se unieron para luchar contra el uso de la pirotecnia. El video ya circula en las redes sociales. ¡Ayudemos a compartir!

En la grabación viral se puede ver cómo unos perritos están nerviosos por el fuerte ruido de los pirotécnicos. Luego, el poderoso mensaje los personajes peruanos salen a hablar para generar conciencia y evitar el uso de estos productos.

Mira el video sobre la campaña "Más luces, menos ruido":

Cuidados de mascotas en Navidad

Asimismo, te compartimos algunos consejos adicionales para que protejas a tus animalitos durante las fiestas de fin de año. ¡Echa un vistazo al video!

Wapa, por último, te contamos que el mencionado albergue de animales ha lanzado una agenda 2020 con las historias de muchos rescatados. Las ganancias servirán para ayudar a muchos perros y gatos sin hogar, el costo es de 55 soles.