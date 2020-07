Cebiche: el plato de la gastronomía peruana más reconocido a nivel mundial [VIDEO]

El cebiche es el plato de más renombre de la gastronomía peruana a nivel mundial y también el más reconocido por las más prestigiosas y exigentes publicaciones especializadas en cocina internacional.

Recientemente, el portal gastronómico de origen europeo TasteAtlas que es una enciclopedia que registra la comida tradicional de todos los países del mundo, ubicó al cebiche como el plato más popular de Sudamérica por segundo año consecutivo, de una lista de 100 platos de la región.

(Foto/turiweb)

El cebiche un plato marino de ingredientes sencillos, pero cuya combinación en la correcta proporción y orden, produce un resultado inigualable de deleite para el paladar desde el más humilde hasta el más sofisticado.

El cebiche producto del mestizaje cultural gastronómico en el país, logró conjugar el pescado fresco del Océano Pacífico, el limón piurano, la cebolla roja arequipeña, el ají limo y la sal como ingredientes básicos, a los que se adiciona dependiendo de los gustos, culantro, apio, pimienta, ajo, kion o jengibre.

Siempre acompañado por una guarnición de choclo, lechuga y camote, con algunas variaciones regionales al interior del país.

Además, el Perú le rinde tributo a su plato bandera cada 28 de junio con el "Día del Cebiche", reconocido así por la Resolución Ministerial 708-2008 del Ministerio de la Producción.

Desde The Telegraph y el Financial Times en el Reino Unido, hasta el New York Times en Estados Unidos, con su publicación digital “NYT Cooking” que ha catalogado más de 10,000 comidas y bebidas de todo el mundo, se han referido al ceviche peruano.

(Foto/jameaperu)

Además, el ceviche ha contribuido a expandir la gastronomía peruana en todo el mundo, como plato bandera e infaltable en las mesas de los restaurantes peruanos que se abren en Nueva York, Londres, Madrid, Miami, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, entre otras metrópolis.

Asimismo, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) destacó el potencial de nuestra gastronomía, al referirse al reconocimiento que ha logrado a nivel mundial.

Así, el Perú es un destino turístico gastronómico a nivel mundial por excelencia, el World Travel Awards, institución con sede en Londres que otorgar reconocimientos a la industria del turismo globalmente, lo destacó como tal en 2019 por ocho años consecutivos, ratificando su supremacía mundial.

Además, en la lista de los 50 mejores restaurantes latinoamericanos elaborada por theworld50best.com, 11 de ellos son peruanos y dos ocupan el primer y segundo lugar.

Sin duda alguna, la gastronomía peruana es una de las razones por la cual los turistas extranjeros prefieren al Perú.

Fuente: ANDINA