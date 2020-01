Cómo se despierta cada mujer según su signo zodiacal

Hay mujeres que se despiertan con el cantar de los gallos para salir a trotar cinco kilómetros en la mañana, mientras que hay otras que se levantan después de las 10 a.m. y la flojera les demanda no salir de la cama en todo el día. La diferencia entre ambas mujeres es una: su signo zodiacal.

Es posible que no todo sea culpa de tu “estilo de vida”. Hay fuerzas que vienen desde lo más profundo del cosmos que determinan como será nuestra semana, nuestros días, nuestras noches, y hasta el estado de ánimo con que despertaremos todas las mañanas.

Las características de cada signo zodiacal también repercuten con fuerza en la forma como nos levantamos día a día. ¿Conoces que te dicta tu signo?

Aries

Los Aries se levantan al instante como un resorte. Se activan rápidamente. Salen impecables de casa, a pesar del poco tiempo en el que se arreglan. Son una máquina desde que abren el ojo. En realidad, necesitan dormir muy poco.

Tauro

Tauro tiene un sueño muy profundo y les cuesta mucho volver a la realidad. Para ellos su mayor logro es levantarse. Además, de dormir, necesitan una siesta. Una vez levantados, van retomando el contacto lentamente.

Géminis

Son capaces de saltar de la cama a los 2 minutos. Se lavan la cara y se bajan a la cocina a desayunar. Necesitan llenar su estómago, mientras ven las noticias. Se levantan de buen humor. Son muy rápidos arreglándose. Si les da tiempo hacen su gimnasia.

Cáncer

Les cuesta relativamente despertar. Pero en cuanto se miran al espejo y ven su cara de sueño, se despiertan de golpe para que les dé tiempo a arreglarse bien. Su imagen es primordial y su elegancia les precede. No desatienden nada de su aspecto.

Leo

Les cuesta 30 minutos despertarse. Les encanta dormitar e ir tomando contacto con la realidad lentamente. Ponen en orden sus ideas, piensan cómo se van a poner. No hay que hablarles hasta después de desayunar.

Virgo

Los Virgo se despiertan muy fácilmente y saltan de la cama con mucha energía. No necesitan siesta, pero sí que se acuestan muy pronto, para planificar con su agenda el día siguiente. Son capaces de hacer deporte antes de ir al trabajo.

Libra

Los Libra necesitan su tiempo para despertar, pero sin exagerar, no sea que luego no se puedan arreglar y salir de casa impecable. Odian salir de casa precipitadamente. Para ellos es un lujo poder dormir, despertarse cuando quieran y arreglarse sin prisa. No les gusta hacer deporte y menos aún por la mañana.

Escorpio

Los Escorpio tienen problemas en levantarse por la mañana. Les cuesta mucho volver a la realidad, incluso algunos días están dispuesto a pasar de todo y seguir durmiendo. Se muestran huraños y no tienen ganas de hablar. Su vida empieza a mitad de mañana.

Sagitario

Los Sagitario no tienen ningún problema en levantarse de un salto y ponerse en marcha. Son muy rápidos en todo. Se les puede hablar porque siempre están de buen humor. Necesitan pocas horas de sueño. Se levantan pronto y se acuestan tarde.

Capricornio

Los Capricornio les cuesta mucho despertar. Necesitan una hora para ir dormitando y salir de las tinieblas. Son más nocturnos que diurnos. Se levantan de malhumor. Se arreglan con lentitud y necesitan una buena ducha para reanimarse.

Acuario

Los Acuario no les gusta despertarse, pero se levantan con bastante facilidad. Son diurnos. Cuando suena el despertador, abren los ojos, repasan mentalmente lo que tienen que hacer ese día y saltan de la cama. No necesitan siesta, porque no paran en todo el día.

Piscis

Los Piscis les da rabia despertarse si están soñando algo bonito. Viven de sueños y son felices así. Si suena el despertador y no estaban soñando, es mucho más llevadero. Tardarán 10 minutos en levantarse y lo harán rápidamente.