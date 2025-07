El poder de la información: Solmayra Vargas y su cruzada contra el cáncer de piel

El sol no discrimina" es una de las frases que repite con frecuencia. Y con razón. En sus talleres y publicaciones, recuerda que más de dos millones de personas son diagnosticadas anualmente con cáncer de piel no melanoma, mientras que los casos de melanoma superan los 130.000 a nivel global. No se trata solo de cifras, insiste, sino de familias, de rutinas alteradas, de decisiones que pudieron tomarse antes. Su misión es que esa decisión ocurra a tiempo.