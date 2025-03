La compañía C.H. Guenther & Son LLC , productora de macarrones con queso, ha realizado un retiro voluntario del producto "365 Whole Foods Market Small Bites Macaroni & Cheese" , que se vendía en las tiendas Whole Foods Market de todo el país.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la razón de esta medida es la detección de huevo y carne no declarados en el producto, lo que representa un peligro para las personas con alergias alimentarias. El producto se distribuyó en la sección de alimentos congelados de la cadena entre el 6 de febrero y el 11 de marzo de 2025 .

La identificación del problema surgió a partir del reclamo de un cliente, quien informó que el alimento contenía carne, lo cual no coincidía con la descripción del empaque. Después de la denuncia, la empresa confirmó la presencia de los ingredientes no declarados y procedió a retirar el lote afectado. La FDA ha comunicado que hasta ahora no se han registrado casos de enfermedades relacionadas con el consumo de este producto.