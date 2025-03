Tapar la cámara de tu laptop o Tablet no basta: el error de seguridad que casi todos pasan por alto

En un mundo donde la privacidad digital es cada vez más frágil, muchas personas creen estar protegidas al tapar la cámara de su laptop o tablet. Sin embargo, hay un riesgo mucho más silencioso y peligroso que suele pasar desapercibido: el acceso no autorizado al micrófono . Este pequeño componente puede convertirse en una puerta abierta para que ciberdelincuentes graben conversaciones privadas, roben información sensible e incluso suplanten identidades sin que la víctima lo note.

El ciberespionaje no siempre se da a través de una cámara encendida; muchas veces, el peligro está en lo que no podemos ver ni escuchar. Blindar la privacidad digital no solo implica proteger la imagen, sino también el sonido. Ignorar el micrófono como un posible punto de acceso puede dejar abierta la puerta a amenazas silenciosas que comprometen tanto la seguridad personal como la corporativa.