Jefferson Farfán presenta las pruebas que desafiarían las afirmaciones de Magaly Medina sobre su cumplimiento de 76 horas de trabajo comunitario en una iglesia de Surco.

Jefferson Farfán ha compartido un reportaje de 22 minutos que sugiere que Magaly Medina no habría completado las horas de servicio comunitario que debía cumplir tras perder un juicio contra el exfutbolista. Se esperaba que la presentadora realizara tareas de limpieza en una parroquia de Surco.

La conductora de 'Magaly TV: la firme' había mostrado un documento verificado por el INPE y la parroquia, donde se indicaba que ella había completado 76 horas de servicio en un lapso de ocho días, con su firma y huella digital incluidas.

Sin embargo, el video compartido por Farfán contradice esa versión al mostrar que Medina solo estuvo presente durante seis minutos. Las imágenes muestran su llegada en camioneta y su rápida retirada. Mientras tanto, se observa a otras personas cumpliendo la orden judicial, pero la figura de ATV no aparece.

El reportaje de Farfán cuestiona el cumplimiento de Magaly Medina

En el video publicado en el canal de YouTube de Jefferson Farfán, un miembro de su equipo revisa seis de los ocho días en que Medina supuestamente realizó el trabajo comunitario.

Según el material, el miércoles 8 de abril fue el único día en que asistió a la parroquia. Su camioneta se estacionó a las 9.04 a. m., pero se retiró a las 9.10 a. m. Ese fue el único momento en que pisó el lugar religioso.

El video también muestra asombro ante el documento con su firma y huella, que indicaba jornadas de 8.30 a. m. a 6.00 p. m., a pesar de que la parroquia abre a las 9.00 a. m.

'La justicia es para todos. Aquí están las pruebas. El público debe conocer la verdad', dice la voz en off del video, que además critica al INPE y a la parroquia por validar una información supuestamente errónea.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre las pruebas de Farfán?

Es importante recordar que Magaly Medina había amenazado con denunciar a Jefferson Farfán si no mostraba las pruebas sobre el presunto incumplimiento de su trabajo comunitario. Ella se mostró confiada de su postura, calificando las acusaciones del exfutbolista de 'absurdas'.