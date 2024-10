"Ver a Vittoria reaccionar en llantos pero a la vez de felicidad porque no le cabía la noticia, ver a Tomás llorar porque Vitto se emocionó al punto de abrazarnos a ambos, momentos que no pude grabar tanto pero si que van a quedar para siempre en nuestros corazones" , agregó.

Revello se mostró cariñosa a su actual pareja, a quien le agradeció todo el apoyo que viene recibiendo. "Tomás, eres un compañero de vida extraordinario, no sabes lo feliz que soy contigo, me cuidas, me respetas y me amas con todas tus fuerzas. Pero sobre todo te preocupas porque estemos bien, eres el chico de mi vida y no pude encontrar mejor compañero de vida que tú, cualquiera estaría agradecida de tenerte, tu educación tan impecable me hipnotiza".