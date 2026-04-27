‘Sin senos sí hay paraíso’ vuelve a grabar tras ataque que puso en riesgo al equipo

Carmen Villalobos reaparece tras tragedia en 'Sin senos sí hay paraíso' y anuncia regreso al set con un emotivo homenaje a sus compañeros fallecidos.

Tras la muerte de dos integrantes de la serie, las grabaciones se retoman.

Tras la muerte de dos integrantes de la serie, las grabaciones se retoman.

Carmen Villalobos volvió a pronunciarse desde uno de los momentos más sensibles que ha enfrentado junto al equipo de 'Sin senos sí hay paraíso'. Tras la tragedia que golpeó a parte de la producción, la actriz colombiana confirmó el regreso a las grabaciones con un mensaje emocional que conmovió a colegas y seguidores.

Carmen Villalobos regresa a grabaciones tras dolorosa pérdida: “NO se sentirá igual”

A través de sus redes sociales, la protagonista compartió una reflexión cargada de duelo, pero también de fortaleza colectiva. El retorno al set no estuvo marcado por la normalidad, sino por la ausencia de quienes ya no están.

“Hoy volvemos al set con el corazón un poco más pesado, pero también con el compromiso de seguir creando juntos. Sabemos que NO se sentirá igual y está bien reconocerlo 🥹 Solo les puedo decir que en este oficio nadie trabaja solo y que el trabajo de uno brilla, por el esfuerzo del otro”.

Con esas palabras, Villalobos dejó claro que el regreso representa mucho más que continuar una producción: también es una forma de honrar la memoria de sus compañeros fallecidos.

'Sin senos sí hay paraíso' reanudó sus grabaciones en Colombia.

Un proyecto sostenido por cientos de familias

La actriz también recordó la dimensión humana detrás de una producción televisiva de gran escala y destacó que cada grabación involucra a cientos de personas cuyas vidas dependen de este trabajo.

Según expresó, son “498 familias detrás de este proyecto”, una cifra que refleja que el impacto de lo ocurrido trasciende lo artístico y alcanza lo personal en cientos de hogares.

En medio del dolor, el mensaje central fue claro: seguir adelante desde la unión y el apoyo mutuo.

El elenco se une al homenaje

Las palabras de Villalobos encontraron eco inmediato entre sus compañeros, quienes respaldaron públicamente la decisión de retomar el trabajo como un tributo.

Uno de los mensajes más significativos fue el del actor Arturo Barba, quien escribió: “Vamos empujando juntos. Siempre será más fácil. Acabemos este cuento. Honremos a los que ya no están con nuestro trabajo y amueblemos el corazón para que vivamos así todos”.

A esta muestra de apoyo se sumaron otras figuras del elenco. Elizabeth Gutiérrez comentó: “Qué belleza de equipo”, mientras Majida Issa expresó: “Me derrito de amor. Vamos equipo”.

Más allá de las cámaras: seguir por quienes faltan

El retorno de 'Sin senos sí hay paraíso' ocurre bajo circunstancias profundamente distintas, pero también con una carga simbólica poderosa.

Para Carmen Villalobos y el resto del equipo, volver al set significa resistir, reconstruirse y transformar el dolor en homenaje.