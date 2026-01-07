Carlos III se negó a costear el estilo de vida del príncipe Harry luego de abandonar la realeza británica

Un libro revela nuevas tensiones entre el rey Carlos III y el príncipe Harry por dinero, pese a recientes acercamientos familiares y avances en seguridad.

La relación entre Carlos III y su hijo menor, el príncipe Harry, continúa marcada por desacuerdos que van más allá de lo emocional. Aunque en los últimos meses se había hablado de una posible tregua tras un encuentro privado en Clarence House y ciertos avances en materia de seguridad para el duque de Sussex, un nuevo frente de conflicto ha salido a la luz: el económico.

Un reciente libro sobre la familia real británica reavivó las tensiones al revelar presuntas conversaciones privadas que evidenciarían el desgaste del monarca frente a las constantes solicitudes financieras relacionadas con la vida de Harry y Meghan Markle en Estados Unidos.

“Yo no soy un banco”: la frase que expone el hartazgo del rey

El episodio fue revelado en El legado Windsor, obra del periodista Robert Jobson, donde se detalla que Carlos III habría expresado su molestia ante su entorno más cercano por las reiteradas peticiones económicas de su hijo. La frase atribuida al rey fue contundente: “Yo no soy un banco”.

Según el libro, tras la renuncia de Harry a su rol como miembro senior de la realeza, las gestiones económicas que antes pasaban por Isabel II quedaron bajo responsabilidad directa de su padre, entonces príncipe de Gales. En ese contexto, el duque habría solicitado apoyo financiero para sostener su nueva vida en California, lo que terminó generando fricciones cada vez más profundas dentro de la familia.

El autor incluso sostiene que las conversaciones entre padre e hijo llegaron a un punto de tensión tal que Harry habría reaccionado de forma airada, situación que deterioró aún más el vínculo familiar.

El papel de Isabel II y el quiebre definitivo

El libro también retrata la posición de la fallecida reina Isabel II frente a la salida de los duques de Sussex. Aunque inicialmente consideró a Meghan Markle como un aporte valioso para la monarquía, con el paso del tiempo la soberana habría mostrado “cansancio ante tanto drama”, llegando a calificar la partida de la pareja como “una oportunidad perdida”.

Jobson recuerda que la reina fue tajante al establecer las condiciones del alejamiento: o se mantenía una participación plena dentro de la familia real o se renunciaba por completo, descartando cualquier fórmula intermedia, pese a que Harry defendía una alternativa “híbrida”.

Desde el entorno del duque, sin embargo, se ha rechazado la versión del libro. Una fuente cercana desmintió los hechos ante Page Six y aseguró que Harry “no es un gran fan de la ficción”, negando que haya exigido dinero a su padre. En sus memorias En la sombra, el propio Harry no menciona demandas económicas directas, aunque sí expresa su frustración por la falta de respaldo financiero tras su salida de la realeza.

¿Un posible acercamiento entre padre e hijo?

Pese a estas revelaciones, septiembre marcó un punto de inflexión en la relación entre Carlos III y el príncipe Harry. El avance en las negociaciones para garantizar seguridad oficial al duque y su familia durante sus visitas al Reino Unido ha reducido una de las principales barreras que impedían un reencuentro más cercano.

De acuerdo con The Times, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas habría determinado que Harry cumple los requisitos para recibir protección oficial, lo que abriría la puerta a un mayor acercamiento familiar y facilitaría el contacto con sus hijos.