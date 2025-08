Carlos Villagrán explota contra serie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’: “Es una porquería”

“Yo hice mi trabajo, como Carlos Villagrán, ustedes lo vieron, se rieron o no, ahí está mi trabajo. Ustedes me pueden juzgar, yo no tengo nada por qué hablar mal de nadie ni nada”, declaró ante la prensa.

Villagrán también expresó su respeto hacia la memoria de Roberto Gómez Bolaños, dejando claro que no tenía intención de criticar su obra, sobre todo considerando que el creador ya no está para dar su versión. “Es más, yo no puedo decir algo en contra porque Chespirito está muerto y no se podría defender”, dijo, lo cual fue recibido con aplausos por parte de los asistentes.