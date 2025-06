Karla Bacigalupo no solo se alzó con la banda y la corona de Miss Perú 2025 . En la noche del 15 de junio , bajo la imponente cúpula del QoriKancha , la aspirante enfrentó su mayor desafío al medirse contra Maricielo Gamarra , Miss San Martín.

Como actriz, participó en cortometrajes como “You can only blink once” y “Proof”, explorando la narración desde una perspectiva sensible. Esta experiencia artística complementa su formación empresarial y ahora su rol como reina de belleza, dotándola de una visión que fusiona arte, gestión y propósito social.