¡No se dejó! Actriz de “Bridgerton” luchó y atrapó a ladrón que le robó: "Se pensó astuto"

Todo ocurrió mientras ella esperaba su pedido en un local de Joe & The Juice. En segundos, un sujeto —identificado como Zacariah Boulares — se acercó a su mesa y tomó su teléfono que estaba en una repisa. Pero lo que no esperaba era la rápida reacción de Chenneour, quien se puso de pie, bloqueó su salida y lo golpeó.

"No esperaban que me defendiera, pero lo hice. Pensó que era más astuto. Incluso mi perro, que estaba conmigo, quedó traumatizado: ahora, si alguien me toca, entra en pánico y trata de protegerme. Tomar un café no debería ser algo para lo que tengas que estar alerta", dijo a Dailymail.