En una entrevista con 'Amor y Fuego', López expresó su incomodidad por las declaraciones de Graus, calificándolas de falsas. Aseguró que no posee ningún negocio otorgado por Cueva y que la información difundida es completamente errónea. "El spa que el impresentable de su abogado dijo es mentira, es falso. Yo no tengo ningún negocio que él me haya dado", enfatizó.