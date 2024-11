Braian Nahuel Paiz, de 24 años, es uno de los tres sospechosos en el caso de Liam Payne , el ex One Direction que falleció tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Paiz ha sido señalado como el “traficante” de Payne, aunque no está detenido, se le ha retenido el pasaporte y se le ha prohibido salir del país mientras la investigación sigue en curso.

Sobre su interacción, Paiz dijo que no vio a Payne mal, sino bien, y que en todo momento fue amable con él, preguntándole si estaba bien. "Nos drogamos, pasó algo íntimo. No lo vi mal, lo vi bien. En ningún momento fue agresivo, me trató bien, fue redulce, me preguntaba si yo estaba bien, si me encontraba bien", expresó Paiz.