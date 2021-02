Miniserie Des llega en exclusiva a OnDIRECTV

En febrero el canal de entretenimiento acaba de estrenar una producción protagonizada por David Tennant (Doctor Who, Broadchurch) que cuenta la historia de uno de los más famosos asesinos seriales del Reino Unido: Dennis Nilsen.

Se emite en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay por OnDIRECTV y también está disponible en la plataforma de streaming DIRECTV GO.

El lunes 22 de febrero a las 22:00 OnDIRECTV puso en sus pantallas a Des, una miniserie que se centra en uno de los asesinos en serie más infames de la historia del Reino Unido: Dennis Nilsen, más conocido como “The Kindly Killer”.

Nilsen fue un funcionario público que pasó cinco años asesinando a jóvenes que conoció en las calles del Soho de 1978 a 1983.

Sus víctimas solían no tener hogar o se habían escapado de las grietas de la sociedad de la década de 1980 y, por lo tanto, agradecían la aparente generosidad de este extraño. Cuando finalmente fue capturado, se había convertido en el asesino en serie más prolífico de la época en Gran Bretaña.

Des cuenta con un destacado elenco que incluye a David Tennant (Doctor Who, Broadchurch), Daniel Mays (Temple), Jason Watkins (The Crown), Ron Cook (The Salisbury Poisonings), Barry Ward (Save Me) y Doc Brown (Britannia), entre otros.

La miniserie de 3 episodios está basada en material del libro Killing for Company de Brian Masters y está escrita por Luke Neal y dirigida por Lewis Arnold (Misfits, Humans, Broadchurch).

Se emitió en exclusiva el lunes 22 de febrero a las 22:00 por el canal de entretenimiento OnDIRECTV y si te la perdiste, está disponible en la plataforma