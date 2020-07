Fin de semana de estrenos en DirecTV ¡Disfrútalos en familia!

El fin de semana está por empezar y por eso te compartimos algunas alternativas para maratonear con la familia, solo o con tu pareja.

El servicio de cable DirecTV tiene estrenos que puede disfrutar toda la familia, desde programas infantiles, deportivos, entre otras. Así que dale un vistazo a los nuevos ingresos.

ESTRENOS IMPERDIBLES

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

Una exploradora adolescente lidera a sus amigos en una odisea para rescatar a sus padres y resolver el misterio detrás de una desaparecida ciudad Inca. Cuenta con las actuaciones de Isabela Merced y Eugenio Derbez y la dirección de James Bobin.

DOCUMENTAL PALOMO

Un documental que recorre la carrera deportiva de Albeiro “El Palomo” Usuriaga, ídolo del Club Atlético Independiente y del América de Cali, y que hace especial foco en su paso por el fútbol argentino.

A TINY AUDIENCE

Una nueva edición de esta imperdible serie de íntimos conciertos junto a algunos de los más grandes nombres de la música en español. En este episodio: Natalia Jimenez & Juanes.

ASESINOS POR NATURALEZA

TED BUNDY: SERIAL MONSTER

Una mirada en profundidad a la vida y los crímenes del famoso asesino serial, Ted Bundy, que aterrorizó el noroeste estadounidense durante los setenta.

TE AMO, AHORA MUERE: EL CASO DE MICHELLE CARTER

La historia de una joven acusada de incitar por mensaje de texto el suicidio de un adolescente. Alrededor del caso se plantean preguntas acerca de la salud mental y el poder de la tecnología.

THE RADICAL STORY OF PATTY HEARST

Patty Hearst, la nieta de un millonario que fue secuestrada por una organización de extrema izquierda a la que terminó adhiriéndose, se convirtió con su metamorfosis en un símbolo de la lucha revolucionaria de los grupos radicales.

LA MALDICIÓN: LA VIDA Y MUERTES DE ROBERT DURST

Investigaciones sobre una serie de crímenes sin resolver y del hombre sospechoso de estar involucrado en todos ellos.

PARA DESCUBRIR A CHARLIZE THERON

AEON FLUX

En la última ciudad de la Tierra, unos rebeldes subterráneos asignan a su mejor asesina para matar a un líder gubernamental.

GRINGO: SE BUSCA VIVO O MUERTO

Un empresario estadounidense se mete en un grave problema en México cuando se ve inmerso en los asuntos de un narcotraficante local y de un grupo de mercenarios contratados por el Gobierno.

TULLY

Después de tener a su tercera hija, una mujer no tiene otro remedio que contratar a una niñera, pese a que preferiría no hacerlo. Aunque al principio desconfía de ella, entre las dos se establece un vínculo muy especial.

EL ENGENDRO

Spencer Armacost es un astronauta que regresa de una misión espacial convertido en un héroe nacional. Sin embargo, su esposa Jillian comienza a tener sueños violentos y la sensación de que su marido ha sufrido un misterioso cambio.

PELÍCULAS

SANGRE DE MI SANGRE

John Link, un antiguo convicto que ha superado sus problemas con la justicia y el alcohol, se ve obligado a volver a la acción cuando su hija es falsamente acusada de haberle robado a una banda de narcotraficantes, y empiezan a perseguirla. Protagonizada por Mel Gibson.

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR

El capitán Salazar comanda un ejército de piratas fantasma con el que pretende exterminar a todos los piratas vivos de la Tierra, pero Jack Sparrow se opone a él y busca el Tridente de Poseidón, lo único que puede detener a Salazar.

EL ROBO DEL SIGLO

En 2006, un grupo de ladrones planea y ejecuta el atraco de banco más inteligente de la historia argentina. Basada en hechos reales, está protagonizada por Guillermo Francella, Diego Peretti, Pablo Rago, Luis Luque, Rafael Ferro y Mariano Argento y dirigida por Ariel Winograd.

ZOMBIELAND: TIRO DE GRACIA

El grupo de supervivientes del apocalipsis zombi se enfrenta a un nuevo tipo de muertos vivientes mientras viaja desde la Casa Blanca hasta el corazón de los EE. UU.

SERIES

THIS IS US

Las vidas de un grupo de personas, que comparten aspectos como el día de su cumpleaños, se entrelazan de forma fortuita.

GAME OF THRONES

Esta serie, basada en los libros de George R.R. Martin, muestra la competencia entre familias nobles de siete reinos de Westeros, cuya finalidad es ganar el control sobre el Trono de Hierro.

HOMELAND

Cuando el sargento de la Marina, Scott Brody regresa a casa, ocho años después de su desaparición en Irak, Carrie Mathison, una impulsiva agente de la CIA, sospecha que puede ser un traidor que estaría preparando un ataque secreto contra los EE. UU.

KILLING EVE

Villanelle es una asesina psicópata, Eve tendrá la misión de atraparla. Estas dos inteligentes mujeres, se obsesionarán la una con la otra y se enfrentarán cara a cara en un juego épico de persecución.