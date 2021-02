Llegó ‘Star’ a Latinoamérica, los canales de Fox tienen nuevo nombre

A partir de esta semana, las señales de entretenimiento general de The Walt Disney Company Latin America pasan a llamarse STAR en Latinoamérica, continuando el valioso legado de FOX a través de la rica oferta de programación que distingue a cada uno de los canales agrupados bajo esa marca.

“STAR llega a Latinoamérica para reforzar la oferta de programación de entretenimiento general que cautiva a las audiencias desde siempre, consolidando su presencia en la región e inaugurando una nueva era en nuestro compromiso de ofrecer el mejor contenido regional e internacional”, señaló Diego Lerner, Presidente, The Walt Disney Company Latin America.

La marca STAR es un destino que incluye miles de horas de películas y televisión de los estudios creativos de Disney, incluidos Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone y más, y también cuenta con programación original producida y distribuida en América Latina.

Desde comedias hasta dramas y películas de suspenso, STAR ofrece una amplia variedad de contenidos para todos los públicos.

Acerca de los canales STAR

STAR Channel es el canal #1 de entretenimiento general en TV paga, para jóvenes adultos de 18 a 49 años (High-Medium).

Subtitulado o doblado 100% al español y con opción SAP, la señal llega a más de 51 millones de hogares en 18 países de América Latina vía cable y satélite. Con historias irreverentes y seductoras, STAR Channel cuenta con la mejor propuesta de películas y series con una variedad de temas y grandes tramas.

Su contenido incluye series aclamadas y películas taquilleras. Series como “Los Simpson”, “The Walking Dead”, “9-1-1”, “9-1-1: Lone Star”, “Duncanville”, “S.W.A.T” y películas como “Bohemian Rhapsodhy”, “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “Jurassic World”, “Misión Imposible: Fallout”, “Terminator Dark Fate” y “Bumblebee”, continúan en su programación.

STAR life ofrece entretenimiento para mujeres de 25 a 49 años, con contenidos e historias emotivas que generan una profunda empatía y conexión con las audiencias.

Doblada 100% al español con opción SAP, la señal STAR life llega a 34.3 millones de hogares en 18 países de América Latina vía cable y satélite.

La robusta oferta de programación de Star life combina películas de diversos géneros con aclamadas series policiales, médicas y de investigación. Series como “La ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales”, “La Ley y el Orden: Intento Criminal”, “New Amsterdam”, “The Resident” y el espacio CINE LIFE de los sábados y domingos con la mejor selección de películas románticas, comedias, dramas, thrillers, crímenes y suspenso, continúan en su programación.

STAR Premium es un paquete por suscripción de contenidos premium ofrecido a través de 7 canales (STAR Hits, STAR Series, STAR Action, STAR Comedy, STAR Fun, STAR Cinema y STAR Classics).

Llega a 18 países de la región. La suscripción da acceso a un amplio catálogo de series exclusivas, temporadas completas, películas estreno, deportes en vivo, contenido on-demand y canales en streaming.

Dentro de su catálogo se destacan series como “The Walking Dead”, “Godfather of Harlem”, “Vikings”, “This is Us”, “Outlander”, “Mayans”, “Britannia”, “Mrs. America” y “Pose”, entre otras; producciones originales como “Sitiados” y “Aquí en la Tierra”; las más destacadas películas de estreno, y deportes en vivo como Fórmula 1 y los eventos numerados de UFC y WWE.