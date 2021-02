Stefano Tosso dedica conmovedor mensaje a su padre por su cumpleaños

El actor Stefano Tosso usó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras a su fallecido padre, el actor Ricky Tosso, quien un día como hoy hubiera cumplido 61 años.

Stefano Tosso acompañó el mensaje con un collage de fotos donde se le ve junto al reconocido cómico.

“Feliz cumpleaños, padre. Hoy cumpliría 61...un bebé. Siempre te tengo conmigo. Un beso enorme al cielo y gracias por haber sido el mejor papá del mundo, así quiero ser con mis hijos algún día”, indicó en su cuenta de Instagram.

Cabe indicar que Rocky Tosso falleció un 11 de septiemvre del 2016, a causa de un cáncer de pulmón. El artista falleció tras luchar por muchos años contra su enfermedad.

La publicación no tardó en causar reacciones entre sus fans y de muchos que conocieron al artista.

“Muchos proyectos, muchas cosas se quedaron en el camino, pero así lo ha dispuesto el Señor, y hay que aceptarlo”, declaró Cecilia Tosso, prima del artista.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Stefano usa su cuenta de Instagram para dedicarle un post a su padre.

“Te extraño más que nunca. Ya no hay fotos de nosotros que no haya usado y eso me parte en 2. Lo único que me hace sonreír es el saber que no hubo un solo día en el que no nos dijéramos que nos amábamos. Gracias papito", indicó en su momento.