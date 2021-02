Samahara Lobatón revela el rostro de su bebita por primera vez

Tras 4 meses de haber dado a luz, la influencer Samahara Lobatón decidió presentar a su hijita Xianna, fruto de su amor con su expareja Youna.

La hija de Melissa Klug mencionó que tuvo un acuerdo con el padre de la niña para mostrar la cara de la bebita.

Como sabemos, Samahara no mostraba el rostro de su hijita ni en sus redes sociales, por el bienestar de su familia.

Pero después de 4 meses, Xianna fue presentada con el público de ‘En Boca de Todos’, y fue la protagonista de hermosos momentos en televisión junto a su mami.

“Tengo un ángel como bebé. Xianna tiene su rutina de noche y ya duerme toda la noche de corrido”, mencionó la hija de Abel Lobatón, quien también resaltó que está “enamorada” de su hija.

“Ella es el amor de mi vida. Una bebé es lo que te llena el corazón, es la alegría del alma”, añadió.

Samahara Lobatón se realiza intervención con ácido hialurónico

Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, decidió inyectare en el cuerpo ácido hialurónico. Según revela en el video, compartido en su cuenta de Instagram, se colocó este compuesto químico en las caderas y en los muslos.

En sus redes sociales, la joven madre lució cómo es que quedó después de la intervención.

¿Samahara Lobatón también se hizo una liposucción?

Samahara Lobatón usó sus redes sociales para aclarar lo que realmente se hizo y desmentir que se haya hecho una liposucción luego de haber dado a luz a su hija Xianna meses atrás.

La joven madre usó su cuenta de Instagram para explicar el procedimiento que se hizo: una cirugía estética, pero no fue para reducir tallas, sino para aumentar dimensiones.

La influencer respondió en una de sus historias: “Para los que me preguntan... Me coloqué caderas y glúteos, no me hice lipo”.