Samahara Lobatón se defiende de acusaciones por no cumplir la cuarentena

Samahara Lobatón fue criticada luego de compartir algunas imágenes y videos al lado de su familia mientras que el país se encuentra en cuarentena por la llegada de la segunda ola por la COVID-19.

No obstante, la hija de Melissa Klug no es de aguantar pulgas y aclaró que no ha violado las normas impuestas por el Gobierno por la cuarentena, ya que ella prefirió pasar estos días de confinamiento en otro domicilio.

De acuerdo a lo que explicó Samahara, tanto ella como su hija Xianna están pasando estas dos semanas en casa de su mamá, la empresaria chalaca.

Esto luego de ser criticada por una usuaria en su cuenta de Instagram: “Queda claro que te llegó la cuarentena”, ante este malicioso comentario, la joven no dudó en responder y claro fiel a su estilo.

La joven madre decidió enfrentar a sus críticos: “¿Por qué? Estoy pasando cuarentena donde mi mamá, ¿hay algún problema?”, fue la contundente respuesta de Samahara Lobatón.

Samahara cuenta sobre la cicatriz de Xianna

Por otro lado, Samahara contó a sus seguidores que su bebé reaccionó mal a la vacuna BCG, provocándole una reacción en la piel y dejándole una cicatriz. La influencer compartió una foto del bracito de Xianna dejando preocupado a sus fans.

“Para todos los que me preguntan Xianna tuvo una mala reacción a la vacuna del BCG y se le infectó. Estamos en un tratamiento, ha mejorado muchísimo, ahora a esperar a que seque y comenzar con una crema para su cicatriz”, compartió a través de sus historias de Instagram.