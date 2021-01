Samahara Lobatón se sometió a cirugía y luce orgullosa su figura

Samahara Lobatón reapareció en su cuenta de Instagram con una renovada figura, muy orgullosa lució su nueva imagen. Como se recuerda, la joven de 18 años dio a luz hace 3 meses.

"Amando mi armonización. ¿Que creen que me hice?", escribió la hija de Melissa Klug, quien adjuntó una imagen donde se muestra bastante feliz.

La joven decidió remodelar su figura y someterse a las manos del reconocido cirujano plástico Victor Fong. Se puso ácido hialurónico en los glúteos y caderas, resultados se verán mejor en los próximos días, explicó su doctor.

"Ella se ha hecho un tratamiento ambulatorio de ácido hialurónico en el derrier y caderas. La operación duró 20 minutos y se ha armonizado los glúteos y las cadera. En unos días veremos los cambios”, comentó el doctor Fong.

Samahara Lobatón explica por qué decidió hacerse cirugía

Por su parte, Samahara se mostró feliz con la cirugía y dijo que tomó la decisión de hacerla porque “me chupé todita” luego de haber dado a luz a su hija.

“Estoy muy feliz. Me hice una armonización con el doctor Fong, es algo totalmente ambulatoria y no dolió nada, voy a quedar regia. Tomé la decisión porque cuando di a luz bajé rápidamente más de 10 kilos. Me gusta verme flaquita pero también quiero un poco de forma. Ya quiero ver los resultados”, indicó Samahara.

Cabe indicar que Víctor Fong es el mismo doctor que atendió a Silvana Plasencia (lipotransferencia), Sheyla Rojas (botox y ácido hialurónico), Isabel Acevedo (ácido hialurónico en los labios), entre otras figuras de la televisión.