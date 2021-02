Samahara Lobatón se realiza intervención con ácido hialurónico

Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, decidió inyectare en el cuerpo ácido hialurónico. Según revela en el video, compartido en su cuenta de Instagram, se colocó este compuesto químico en las caderas y en los muslos.

En sus redes sociales, la joven madre lució cómo es que quedó después de la intervención.

¿Samahara Lobatón también se hizo una liposucción?

Samahara Lobatón usó sus redes sociales para aclarar lo que realmente se hizo y desmentir que se haya hecho una liposucción luego de haber dado a luz a su hija Xianna meses atrás.

La joven madre usó su cuenta de Instagram para explicar el procedimiento que se hizo: una cirugía estética, pero no fue para reducir tallas, sino para aumentar dimensiones.

La influencer respondió en una de sus historias: “Para los que me preguntan... Me coloqué caderas y glúteos, no me hice lipo”.

A través de un comunicado que publicó en su plataforma social, la hija de Melissa Klug indicó que se dio un mal atendido, y confesó cuáles fueron los arreglos que decidió hacerse para darle más armonía en su fisonomía.

Como sabemos, Samahara decidió hacerse algunos ‘retoques’ a su figura en las manos del reconocido cirujano Víctor Fong.

"Ella se ha hecho un tratamiento ambulatorio de ácido hialurónico en el derrier y caderas. La operación duró 20 minutos y se ha armonizado los glúteos y las caderas. En unos días veremos los cambios”, dijo el doctor Fong.