Gian Marco estaría por divorciarse, según Amor y Fuego

Gian Marco se volvió tendencia en estos días gracias al reto de TikTok, “cuenta tu experiencia incómoda con un famoso”. En el programa Amor y Fuego, el conductor Rodrigo González reveló que el cantante estaría separado de su esposa ya hace varios meses.

El popular ‘Peluchín’ indicó que le había llegado información del por qué Gian Marco no estaría de buenos ánimos.

“La información que me ha llegado a mí de fuentes cercanas del por qué Gian Marco no estaría atravesando un buen momento y quizá, por eso, se desquita con sus fans, es que estaría separado de su esposa desde hace un buen tiempo”, indicó Rodrigo González en su programa de espectáculos.

Por otro lado, indicó que de esta ruptura sentimental se desprenden solo dos opciones: reconciliación o divorcio. El conductor manifestó que ya será el mismo artista quien salga a confirmar o desmentir la información.

Víctor Yaipén contó su mala experiencia con Gian Marco

El integrante de la Orquesta Candela no se imaginó que su testimonio haría que el Gian Marco se volviera en tendencia y que más personas salieran a contar sus experiencias con el galardonado cantante.

"Yo soy hincha de unos de los cantautores más importante de acá de Perú, Gian Marco Zignago, que tiene canciones geniales. Desde muy niño he sido súper fan. Entonces yo tengo acá una orquesta que se llama Candela. Me invitaban a canales, siempre lo veía y nunca me animaba a tomarme una foto con él, hasta que un día en el aeropuerto lo veo y digo: ‘esta es la oportunidad de tomarme una foto con él’”, indicó al inicio del video publicado en TikTok.