Nicole Zignago sobre su padre Gian Marco: "Es un gran mentor, agradezco tenerlo a mi lado"

Nicole Zignago, hija de Gian Marco, celebra un paso más en su carrera con su reciente tema ‘Quién lo diría’, la cual canta a dúo con Lagos. Ante ello, la joven se mostró muy emocionada, teniendo en cuenta que también la compuso.

La artista demuestra con este lanzamiento que el arte lo lleva en las venas, y es que, en efecto, tiene de donde heredarlo. Cuenta con Regina Alcóver como abuela y al reconocido cantante Gian Marco como padre.

Y si muchos piensan que el cantante y compositor ha echado mano en la carrera de su hija, Nicole aclara que no es así.

"Sabes que no (participa de su carrera musical), mi papá ha sido siempre muy buen observador y acompañante. Me ha dado muchos consejos con respecto a la industria (de la música), pero respecto a Nicole Zignago, su sonido y hacia dónde quiere ir; nunca se ha metido y me gusta que haya sido así porque me ha dado espacio para experimentar y hacer de todo", indicó la joven a Trome.

Consultada por si Gian Marco le da el visto bueno a su música, Nicole señaló: "Cuando le muestro una canción es muy honesto también, es un gran mentor y agradezco muchísimo tenerlo a mi lado".

Además, contó lo difícil que ha sido quitarse la etiqueta de ‘La hija de Gian Marco’ para que la reconozcan por sus propios méritos.

"Siento que era inevitable. A mi papá le pasó lo mismo con sus papás, con Regina (Alcover), mi abuela que es actriz, y mi abuelo, que en paz descanse y que no tuve la fortuna de conocerlo, pero también era cantante. Él por mucho tiempo fue ‘el hijo de…’. Es algo que es inevitable, la gente también lo hace con mucho cariño, ligar esa conexión", explicó.

"Poco a poco, por mis méritos y por mi música y por cómo la gente me irá conociendo, naturalmente eso se va deslindar, pero nunca lo sentí como una presión o algo difícil", acotó.