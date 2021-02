Luciana Fuster se irá de EEG tras propuesta de trabajo en México

Luciana Fuster asombró a sus seguidores y seguidoras al revelar que solo estará por un corto tiempo en ‘Esto es Guerra’. Y es que la modelo mencionó que ser irá a México, después de recibir una propuesta de trabajo. La influencer mencionó que aún no hay fecha exacta, pero muy pronto tendremos noticias de ello.

“En poquitito tiempo tengo que viajar. Estoy viendo la fecha exacta en la que me tengo que quedar. Yo me voy para México y me voy a trabajar”, dijo en primer momento.

En conversación con Maju Mantilla, en el programa ‘En Boca de Todos’, Luciana mencionó que no sabe la fecha exacta de su viaje, pero que sí tiene planes en México.

“La verdad es que estoy viendo planes ahorita en México, no sé la fecha exacta como les decía ayer, hasta cuándo voy a estar en el programa, espero que sea por lo menos, un par de semanistas más. Así que bueno, en estos días les voy a decir la fecha exacta en la que voy a tener que retirarme.”, mencionó en el magzine de América Televisión.

Recordemos que Luciana Fuster estuvo casi toda una temporada en el país azteca, en donde pudo conocer a artistas como Sebastián Yatra y Marc Anthony. Aquí ya había anunciado que se quedaría en México a trabajar, y así lo confirmó el lunes en Esto es Guerra y En Boca de Todos.

Te dejamos sus declaraciones: