Lucía de la Cruz revela que se dedicará a vender polladas

La cantante criolla Lucía de la Cruz tuvo una entrevista con el programa de Magaly Medina, en donde mencionó lo difícil que es para ella esta situación.

La artista resaltó que por la pandemia de la Covid-19 no puede trabajar como antes, por lo que no puede generar ingresos como antes lo hacía.

De la Cruz mencionó que el próximo 27 de febrero realizará una pollada, para poder pagar sus necesidades básicas.

"Ahora me voy a dedicar a las polladas, voy hacer ‘El pollo nalgón de Lucía de la Cruz’, para que después no anden diciendo que me meto a las casas. La gente se pone hablar de yo hago ‘privaditos’. Como me gustaría realizar ‘privaditos’ para llevarme mis billetes...”, mencionó la intérprete de ‘Yo Perdí el Corazón’.

¿Lucía de la Cruz ha asistido a ‘privaditos’ durante la pandemia?

Lucía de la Cruz resaltó que no ha asistido a ningún ‘privadito’ desde que inició la pandemia de la covid-19, pero que sí fue a dos reuniones, en donde, según ella, todas las personas fueron con los protocolos de seguridad.

Recordemos que en dos ocasiones se reveló que la cantante criolla estuvo en reuniones sociales, las cuales están totalmente prohibidas porque son focos de infección de la Covid-19. Tras la revelación de estos videos, Lucía mencionó que eran reuniones familiares y que no había peligro