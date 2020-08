Lucia de la Cruz responde a quienes la critican por celebrar su cumpleaños con invitados

La cantantante criolla respondió en ATV Noticias a los que la critican por haber celebrado su cumpleaños con invitados. Lucia de la Cruz aclaró que no hizo ninguna fiesta, y que los asistentes a su reunión eran familiares que viven con ella.

Con el fin de promocionar su evento virtual, la artista se enlazó con el programa de Paco Bazán. Es aquí donde se mostró contrariada con lo que sucedio en una discoteca de Los Olivos, lugar donde fallecieron 13 personas.

"Para mi los culpables son los que abrieron la puerta para ingresar a la fiesta", indicó la cantante, liberando de culpas a las autoridades.

Además pidió a sus fans que se cuiden, no solo por ellos, sino también por sus familiares y los niños.

Es ahí cuando la conductora de TV le transmistió una pregunta de las redes, donde le pedían que explique por qué "hizo una fiesta" por su cumpleaños.

Ante ella, Lucía señaló: "Hacer fiesta es organizar algo y bailar. Yo no he dejado entrar a mi casa a gente que no vive conmigo. Si lo vieron de una forma como fiesta, se equivocan. No hice una fiesta".

Cabe señalar que la cantante publicó un video donde se le ve festejando su cumpleaños a ritmo de musica criolla, con varias personas a su al rededor.

De la Cruz aclaró que estas personas eran sus familiares y el equipo con quien trabaja todos los días.

Tras hacer aclaración, la cantante no perdió el ánimo y promocionó su show llamado “Soy del Perú, señores”, la cual se realizará por vía streaming, el próximo 19 de setiembre a las 12 pm. Las entradas a la venta de Teleticket.