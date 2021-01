Lucía de la Cruz vuelve a ser captada en fiesta incumpliendo normas

La cantante criolla Lucía de la Cruz fue captada hace algunas semanas cantando en los llamados ‘privaditos’, en donde había al menos 15 personas incumpliendo las normas de bioseguridad.

Pero al parecer, la artista no habría aprendido nada, ya que nuevamente se le pudo ver a una reunión bailando y celebrando, a pesar de la segunda ola del coronavirus.

En la página de Instagram de ‘Instarándula’ se reveló un video en donde se puede ver a Lucía de la Cruz bailando y conversando con personas sin distancia social, protector facial, ni mascarilla.

“Lucía de rompe y raja. Tras negar ‘privaditos’ por cuidar su salud debido a la diabetes, la siempre polémica cantante vuelve a ser captada gozando en reunión, sin ninguna medida de protección”, mencionaron.

Recordemos que la artista se defendió hace algunas semanas, mencionando que por su diabetes no asiste a reuniones para no exponerse, sin embargo el video demuestra todo lo contrario.

Lucía de la Cruz tras ser captada en reunión: "Todos se hicieron prueba de COVID"

Lucía de la Cruz causó revuelo luego que fuera captada en una reunión pese a la pandemia. La cantante criolla aclaró que no se trata de ningún "privadito", sino de un almuerzo que le hizo a una amiga íntima.

La artista señaló, además, que solo estaba cantando por el cumpleaños de su amiga. Cabe destacar que a la reunión asistieron unas 15 personas.

“No he hecho un ‘privadito’. Ese video es del día 29 de diciembre, en el almuerzo que le hice a una amiga íntima, de mi grupo musical, a quien le llevé un rico arroz con pollo. Todos en esa casa se realizaron la prueba de coronavirus y salieron negativos, porque también estaban sus padres que son mayores”, indicó Lucía de la Cruz.

Asimismo, señaló que cuida mucho su salud porque es diabética:

"Me cuido mucho, no sería capaz de poner en riesgo mi vida. Aunque no gane mucha plata, sigo con mis shows virtuales”, expresó.