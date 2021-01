Lucía de la Cruz es captada en fiesta privada a pesar de la pandemia

¿Qué pasó? La cantante de música Criolla Lucía de la Cruz fue captada en video celebrando una ‘jarana’ privada a pesar de la pandemia del coronavirus.

El encargado de difundir las imágenes fue el periodista de espectáculos Samuel Suárez, a través de su página de Instagram ‘Instarándula’.

Echa un vistazo a los videos compartidos:

Como sabemos, el Perú y el mundo están pasando por una pandemia y las reuniones sociales están terminantemente prohibidas. Esta ordenanza ayuda a frenar los contagios del coronavirus, pues dentro de un lugar cerrado, el virus es fácil de transmitirse.

A pesar de ello, muchas personas han decidido ignorar las normas como Lucía de la Cruz y el cantante de rock Cachuca, quien tuvo una larga lucha contra el coronavirus.

Lucia de la Cruz responde a quienes la critican por celebrar su cumpleaños con invitados

En el mes de agosto del año pasado, Lucía de la Cruz también estuvo envuelta en un escándalo por haber celebrado su cumpleaños en una reunión.

La cantante criolla respondió en ATV Noticias a los que la criticaron por haber hecho una fiesta con invitados. La artista resaltó que ella no hizo ninguna fiesta, y que todos los asistentes a su reunión eran familiares que viven en su casa.

"Hacer fiesta es organizar algo y bailar. Yo no he dejado entrar a mi casa a gente que no vive conmigo. Si lo vieron de una forma como fiesta, se equivocan. No hice una fiesta", expresó en aquella ocasión.