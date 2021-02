Gigi indignada con Vania porque dijo que en Miami no es obligatoria la mascarilla

¡No hay justificación! La conductora de televisión Gigi Mitre se mostró muy molesta con Vania Bludau por sus declaraciones sobre la mascarilla.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Vania Bludau?

Vania Bludau y Mario Irivarren fueron captados sin usar mascarillas e irrespetando las normas sanitarias, por lo que recibieron cientos de comentarios.

Tras estos comentarios, Vania utilizó su cuenta de Instagram para hacer un “mea culpa”, pero se justificó diciendo que en Miami no se usa mascarilla.

“Yo sé que tengo que mejorar en el sentido de ponerme la mascarilla bien cuando estoy en la calle. Recuerden que en Miami donde radico no es necesario ponerse la mascarilla en la calle y pues tengo que acostumbrarme a eso. Hago un mea culpa por eso y voy a ponerme bien la mascarilla.”.

Al escuchar estas declaraciones, la conductora de ‘Amor y Fuego’ no dudó en enviarle un mensaje a Vania y le pidió que por favor no se excuse con ideas que pueden ser peligrosas para sus seguidores y seguidoras.

“Con todo cariño que no sea obligatorio es una cosa, pero no salgas a decir a estas alturas que no es necesario. Te cuento que en Miami ahí también la gente se muere, ahí están hasta las patas”, dijo Gigi muy molesta.

“La mascarilla es necesaria a nivel mundial. No nos metas el cuento, mejor no salgan a decir nada”, siguió.

“Se la han pasado haciendo lo que les da la gana. Les debería dar vergüenza, semejantes mulones de 30 años estar diciendo Miami”, finalizó la presentadora de televisión.

Recordemos que el uso de la mascarilla en el Perú es de carácter obligatorio y que si en otros lugares no existe esta norma, eso no quiere decir que no exista el Covid-19. En Estados Unidos se han registrado miles de muertes por el virus, por lo que debemos ser responsables con nuestros actos.