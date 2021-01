Gigi Mitre a Son Tentación tras 'privadito': "Hay que ser más responsables"

Luego que la agrupación “Son Tentación” fuera intervenida en Chincha, las cantantes Paula Arias, Susan Rabanal y Angie Chávez salieron a defenderse y afirmaron que no estaban en animando un privado sino grabando un videoclip.

No obstante, la conductora de Amor y Fuego, Gigi Mitre no aceptó las excusas de las cantantes y las enfrentó durante el programa: “Nosotros entendemos que este año para el artista sobretodo ha sido bastante duro (...) Pero no podemos tapar el sol con un dedo”.

“Creo que hay que ser un poquito más conscientes y responsables por lo que ustedes representan para todos, porque si ustedes no fuesen lo que son, de repente ni siquiera estaríamos rechazados”, expresó Gigi Mitre.

Ante esto, las artistas no se quedaron calladas y no dudaron en responderle de manera contundente: “Lo de Chincha fue un tema que ni siquiera imaginamos que podría asemejarse a una infracción a la ley porque simplemente era la grabación de un videoclip”.

“Pensábamos que todo estaba bien, solo nuestro error, y lo aceptamos y pedimos disculpas, es no saber que el toque de queda de Chincha que era a las 10 de la noche”, explicó Paula Arias.

Asimismo, Su Rabanal aclaró que se hicieron cargo de la multa correspondiente: “En Chincha claro que sí, hemos tenido que hacer todo, cumplir con una papeleta, con la multa como cualquier otro ciudadano”.

“Pero ustedes están conscientes que, si no hubiesen hecho nada malo, nadie las hubiese multado”, insistió Gigi Mitre.

Por último, Su Rabanal agregó: “Ha habido una malinterpretación, nos ha jugado muchas cosas en contra”, aclararon las cantantes de “Son Tentación”. “No fue un evento privado, fue la grabación de un videoclip”.