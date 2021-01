Paula Arias tras ser detenida en local de baile: “No era un privadito”

Las integrantes de ‘Son Tentación’ fueron detenidas este último miércoles en un local de baile en Chicha, junto a 40 personas más. Ante ello, la líder de la agrupación Paula Arias rompió su silencio y se refirió al respecto.

En primer lugar, pidió disculpas en nombre de la agrupación por desconocer que el toque de queda en Chincha era a partir de las 10 p.m.

A través de su cuenta de Instgram, Paula Arias, Suu Rabanal y Angie Chávez aclararon que en el estableciemiento estuvieron 40 personas y que la policía no encontró alcohol.

Las integrantes señalaron que solo estuvieron ellas tres, y no toda la agrupación. “Hemos estado grabando un videoclip con una orquesta de Chincha, en una locación amplia. Solo estaba la gente de la orquesta, staff, músicos y camarógrafos. No ha habido una fiesta, no ha habido alcohol. No hemos venido a trabajar, hemos venido a grabar un videoclip”, indicó Suu Rabanal.

Por su parte, Paula Arias hizo un mea culpa. “El toque de queda era a las 10 de la noche en Chincha, ese fue nuestro error y por eso pedimos disculpas”, dijo.

Mientrtas que Angie Chávez, quién recalcó que seguirán con sus conciertos virtuales, señaló que intentan perjudicar el nombre del grupo.

“Encontraron cerca de 40 personas en un aforo para 300 personas. Hay gente malintencionada que le gusta el morbo y al saber que somos una orquesta conocida nos quieren perjudicar”, dijo.